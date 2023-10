Pole Nadziei w Lesznie znów obsadzone. W tym roku będą tu nie tylko kwiaty ZDJĘCIA i WIDEO

Akcje leszczyńskich amazonek mają już sześcioletnią historię i nierozerwalnie związane są z tym samym miejscem – Polem Nadziei, czyli skwerem u zbiegu Dąbrowskiego i Jana Pawła II. W akcji partneruje amazonkom Miejski Zakład Zieleni oraz szkoły.

Żonkil to kwiat nadziei i dlatego sadzimy cebulki tych kwiatów na Polu Nadziei w Lesznie. Nasz cel to także podnoszenie świadomości profilaktyki raka piersi. Dlatego takimi akcjami zachęcamy młodzież do badań i podnoszenia świadomości zagrożeń nowotworowych, ale też zapraszamy do wolontariatu i pomocy osobom chorym – mówi Mieczysława von Ossowska, prezeska stowarzyszenia Amazonek w Lesznie.