Jadłodzielnie w Lesznie w czasie świąt są czynne całą dobę. Nie wyrzucajcie potraw, warto się nimi podzielić

Ponowne otwarcie obu leszczyńskich jadłodzielni przez całą dobę to świąteczna akcja MOPR w Lesznie. Zarówno na ulicę Okrężną (jadłodzielnia mieści się przy wejściu do parku 1000-lecia od strony tej ulicy) jak i na Towarową 10 (przy noclegowni) można dostarczać jedzenie przez całą dobę, zarówno w poniedziałek 25 grudnia 2023, jak i we wtorek 26 grudnia 2023.

Jadłodzielnie w Lesznie w czasie świąt są czynne całą dobę.Półki lodówek już się zapełniają Michał Wiśniewski

W poniedziałkowe południe w ,,pierwsze święto'' półki lodówek powoli się wypełniały, a w jadłodzielni zjawiło się sporo osób potrzebujących.

W wielu domach z całą pewnością zostanie sporo potraw, które nie będą zjedzone w ciągu świąt. Warto więc podzielić się nimi z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Zupy można przynosić w słoikach, a inne dania opakować i najlepiej opisać.