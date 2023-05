Policja w Lesznie ostrzega. Uwaga na fałszywe maile od szefostwa policji

Uwaga na fałszywe maile od nadkomisarza Marcina Bednarza

Do wysyłanych przez oszustów wiadomości dołączany jest załącznik w formacie „pdf”. Z jego treści wynika, że osoba, która jest adresatem wiadomości jest podejrzana o przestępstwa pedofilskie i jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi.

Z treści przesyłanych wiadomości wynika, że osoba, która je otrzymała powinna natychmiast odpowiedzieć na wezwanie stanowiące załącznik do wiadomości e-mail - informuje oficer prasowa KMP w Lesznie Monika Żymełka.

Jeśli do mieszkańców Leszna dotarły fałszywe maile wysyłane rzekomo przez nadkomisarza Marcina Bednarza, to trzeba to zgłosić przez stronę, którą podajemy TUTAJ