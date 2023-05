Poważny wypadek we Włoszakowicach. Mężczyzna stracił rękę Michał Wiśniewski

Przy pomocy śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala przetransportowany został mężczyzna po wypadku przy pracy we Włoszakowicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że stracił on rękę w wyniku wypadku przy pracy.