Pożar balotnicy. W akcję gaszenia w gminie Krzemieniewo włączyli się sami rolnicy Dariusz Staniszewski

Do gaszenia pożaru balotnicy wezwano w piątek - 4 sierpnia 2023 roku Ochotniczą Straż Pożarną z Krzemieniewa. Płonącą maszynę rolniczą udało się ugasić pracującym na polu rolnikom. Nie był to jedyny pożar na polu, do którego wezwano strażaków. Kilka dni wcześniej zostali wezwani do gaszenia zboża na polu w Krzemieniewie.