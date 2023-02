Poznajesz te miejsca? Tak wygląda Leszno po zmroku

Leszno po zmroku

Poznawanie Leszna nocą może być naprawdę fascynujące. Ta sama ulica, którą spacerujemy w dzień, wygląda zupełnie inaczej po zmroku, gdy jest pięknie oświetlona. A niektóre podświetlone budynki wyglądają wręcz magicznie, zachęcając do wieczornych lub nocnych spacerów. Zobacz też:

Brukowane ulice w centrum Leszna

Spacerując uliczkami starego miasta w Lesznie, kilka z nich robi dobre wrażenie. Uwagę zwracają wybrukowane ulice w samym centrum: Leszczyńskich, Mała Kościelna, Świętojańska i Wąska. Są ciekawymi punktami na planie miasta.

W 2022 roku do ulic w Lesznie, których nawierzchnię nie wyłożono asfaltem, dołączyła uliczka Wąska. Podczas remontu betonową kostkę wymieniono na granitowe płyty. Efekt metamorfozy nawierzchni uliczki robi wrażenie. Sama uliczka wymaga jeszcze odnowienia fasad kamienic, bo część z nich jest w opłakanym stanie. Być może i to zostanie zrobione, a uliczka łącząca Bazylikę Mniejszą z Placem Metziga będzie zachęcała do spacerów.