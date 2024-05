Przegląd prasy z Leszna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.05.2024

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Brak opadów i wysokie temperatury w Lesznie wzmagają zagrożenie pożarowe. We wtorek 21 maja 2024 strażacy gasili już pożar nieużytków w Lesznie niedaleko ulicy Wilkowickiej. Ogień zbliżał się do ciepłociągu MPEC. Po południu zapaliły się także trawy niedaleko lasu przy trasie z Bukówca Górnego do Włoszakowic. Nadleśnictwo Karczma Borowa w Lesznie apeluje o ostrożność.