Przyznano Nagrody Gospodarcze Prezydenta Leszna

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Leszna przyznawana jest w trzech kategoriach – Biznes Społecznie Odpowiedzialny, Biznes z Tradycjami oraz Firma Roku. Kandydaci do Nagrody powinni posiadać siedzibę lub wykonywać działalność na terenie Leszna.

Nagrody w trzech kategoriach

W tym roku nagrodę w kategorii Biznes Społecznie Odpowiedzialny przyznano spółce C&C Partners, która funkcjonuje w Lesznie od 1992 roku. To znany w kraju producent systemów telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz zabezpieczeń.

Natomiast tytuł Firmy Roku trafił do spółki VMI Poland, specjalizującej się w produkcji zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń do wytwarzania opon. Co czwarta opona samochodowa produkowana jest dzięki maszynom powstającym w naszym Lesznie. Warto dodać, iż ta młoda na naszym rynku firma w ubr. została laureatem w kategorii Biznes Społecznie Odpowiedzialny.