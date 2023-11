Rozmawiali o biznesie i pieniądzach. Duża konferencja przedsiębiorców i specjalistów w Lesznie

Dyskusja o biznesie w Leszczyńskiej Galerii Książki

T. Łasowski zwrócił uwagę, na to, że wśród 130 gości byli nie tylko przedsiębiorcy, a tematy poruszane podczas konferencji, były tak ważne, że zainteresowały samorządowców i przedstawicieli miejskich spółek.

Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o biznesie. Zaproszeni przez nas goście zwrócili uwagę na zagrożenia, szanse i umiejętność funkcjonowania w biznesie. Mówiono o tym, jak korzystać z narzędzi potrzebnych do tego, aby skutecznie prowadzić biznes i gdzie szukać odpowiedniego wsparcia, które można szukać w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej czy u rzecznika małych i średnich przedsiębiorców - mówił Tomasz Łasowski, prezes RIP-H w Lesznie.

Przedsiębiorcy, samorządowcy i prezesi miejskich spółek spotkali się, aby porozmawiać o biznesie. Wszystko to na zaproszenie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie.

To nie jest zamknięta tematyka dla biznesu, a linia pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem jest bardzo delikatna - dodał Tomasz Łasowski.

Konferencja zorganizowana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową pokazuje, jak środowisko gospodarcze nie tylko w takich miastach jak Leszno integruje się. To z kolei pokazuje, jak ważne jest powołanie w Polsce prawdziwego samorządu gospodarczego. Mamy samorządy zawodowe, ale od 30 lat nie doczekaliśmy się samorządu gospodarczego. Takiego, który jednoczyłby wszystkich przedsiębiorców, i który służyłby wsparciem merytorycznym, księgowym czy prawnym - mówił Grzegorz Ruciecki, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Grzegorz Rusiecki zaznaczył, że nie chodzi o to, żeby był to jedna organizacja. Może być kilka samorządów, a przedsiębiorcy sami wybiorą, do której chcą wstąpić.

