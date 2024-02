Śmierć na S5 pod Lesznem. Samochód zjechał z drogi, ale reanimacja kierowcy nie przyniosła skutku

Do zdarzenia doszło około godziny 9.00. Samochód osobowy jadący pasem w kierunku Wrocławia zjechał z drogi i uderzył w bariery energochłonne.

Śmierć na S5 koło Leszna. Kierowca zasłabł

Na miejsce wezwano strażaków, policję i pogotowie. Z informacji przekazywanych przez innych kierowców wynika, że na miejscu trwała akcja ratunkowa wskazująca na to, że w mogło dość do zasłabnięcia kierowcy samochodu. Z naszych informacji wynika, że doszło do zgonu osoby kierującej.