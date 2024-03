Stanisław Glapiak zamiast burmistrzem chce zostać radnym. Po wyborach 2024 będzie duża zmiana w gminie Osieczna

Całe życie spędził na ziemi osieckiej

68-letni Stanisław Glapiak od urodzenia związany jest z ziemia osiecką. Łoniewo, Kąkolewo i wreszcie Osieczna, w której był przez cztery kadencje burmistrzem, to miejsca z którymi więź rodzinna i zawodowa jest mu szczególnie bliska. Rodzice, mama Janina i tata Stanisław Glapiakowie gospodarzyli w Łoniewie. Wśród pięciorga dzieci był syn Stanisław.

Stanisław Glapiak - nikt go nie przywiózł w teczce

S. Glapiak z fotelem burmistrza pożegna się w kwietniu 2023 roku. Prawo dopuszcza, aby jeszcze przez jedną kadencję (kolejne 5 lat) zarządzał gminą Osieczna, ale burmistrz zrezygnował i jest kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego do rady powiatu leszczyńskiego.

Czy był długo burmistrzem? Tego nie wiem. Wiem, że jest jednym z nas, stąd, i nikt go w teczce do gminy nie przywiózł - mówi mieszkanka Osiecznej.

Mam wiedzę samorządowca, doświadczenie radnego, zaangażowanie mieszkańca i skuteczność burmistrza - mówi Stanisław Glapiak.

68-letni burmistrz Osiecznej nie jest wcale najstarszym kandydatem, który bierze udział w wyborach samorządowych 2024 na ziemi leszczyńskiej. Za to cierpliwości w dążeniu do celu, mogą od Stanisława Glapiaka uczyć się nie tylko młodsi politycy i aspirujący do samorządu działacze.