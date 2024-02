Transport dla seniorów i mobilny urzędnik w gminie Lipno? Tego chce Maciej Wiśniewski, kandydat na wójta gminy Lipno

Nie zapominamy też o mieszkańcach, którzy ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie załatwić swoich spraw urzędowych. Naszą odpowiedzią na ten problem jest tzw. mobilny urzędnik. Ma to być wsparcie dla osób, które mają problem z poruszaniem się, niezależnie od wieku. Oni również będą mogli wcześniej zgłosić sprawę, którą chcą załatwić w urzędzie. Pracownik z odpowiednimi dokumentami przyjedzie wówczas pod wskazany adres w gminie, a jeśli będzie taka potrzeba, to również z mobilnymi urządzeniami do załatwienia sprawy - dodaje M.Wiśniewski.