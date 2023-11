Strażnicy i policja patrolują pustostany w Lesznie. Chodzi o bezdomnych

Każdy kolejny dzień według synoptyków ma być zimniejszy. Ciepła jesień powoli się kończy. Dla straży miejskiej oznacza to więcej pracy niż w innych porach roku. Strażnicy muszą monitorować koczowiska osób bezdomnych, których jak się okazuje, z roku na rok przybywa.

Bezdomni w Lesznie, gdzie nocują?

Wskazaliśmy jedenaście koczowisk w opuszczonych i niezabezpieczonych budynkach Są miejsca stałe, które co roku mają lokatorów. Zdarzają sie nowe jak chociażby koczowisko na Zaborowie, które powstało całkiem niedawno. Funkcjonariusze w swoich rejonach sprawdzają też pustostany pod kątem tego, czy ktoś w nich się nie pojawił. W ubiegłym roku niektóre z takich budynków zostały, po tym jak skontaktowaliśmy się z ich właścicielami, zabezpieczona, ale i tak nasi funkcjonariusze je sprawdzają, bo może ktoś się do nich dostał i "pomieszkuje" – mówi nam Dominik Sadowski, komendant Straży Miejskiej w Lesznie.

Dawna miejska rzeźnia w Lesznie, tu pomieszkują bezdomni

Największym koczowiskiem jest cały czas opuszczona rzeźnia miejska przy Tamie Kolejowej. Poprzedniej zimy przebywało tam po kilkanaście osób. Palili ogniska i wytapiali metale z złomu zniesionego z miasta. To miejsce bardzo niebezpieczne i w żaden sposób nie zabezpieczone. Miasto bezskutecznie szukało właścicieli obiektów.

Jeśli mieszkańcy zaobserwują, że osoby bezdomne pojawiają się częściej w jakiś miejscach, czy znoszą w nie rzeczy, dobrze by przekazać taka informację do dyżurnego Straży miejskiej . Patrolując miasto widzimy, że osoby bezdomne szykują się na zimne dni i noce. "W swoje miejsca" znoszą różne przedmioty, które pomogą im przetrwać niskie temperatury. To są materace, kołdry, koce czy ubrania – dodaje komendant Sadowski.

Strażnicy miejscy z Leszna wraz ze spadkami temperatur zwiększyli liczbę patroli takich miejsc w Lesznie. Poza koczowiskami to także pustostany, ale nierzadko też ogródki działkowe. Zamieszkujące tam osoby najczęściej nie chcą pomocy.

W 2012 roku w Lesznie doszło do tragedii. W pustostanie na Sienkiewicza znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn

Gdzie pomoc dla bezdomnych w Lesznie?

Schronisko dla Osób Bezdomnych, bo to miejsca wyłącznie dla trzeźwych.

Czasami jednak udaje nam się kogoś przekonać, by z ulicy przeniósł się do schroniska. Są sytuacje kiedy stwierdzamy, że przebywanie osoby w jakimś miejscu zagraża jej życiu, wtedy prosimy o wsparcie służby medyczne. Za każdym razem kiedy rozmawiamy z osobami bezdomnymi pytamy czy potrzebują pomocy, a jeśli tak, to jakiej. Niektórzy zdecydowanie odmawiają wsparcia tłumacząc, że wybrali wolność. Ale wiedzą gdzie mogą się najeść, gdzie dostaną czyste i ciepłe ubrania – przyznaje Dominik Sadowski.

Strażnicy z Leszna rozdają ulotki, które informują o instytucjach, w których osoby bezdomne dostaną pomoc, odzież czy jedzenie. Każdy, kto znajdzie w okresie zimowym osoby bezdomne bez opieki powinien zgłosić to strażnikom dzwonić pod numer 65 529 82 00 oraz pod numer komórkowy 607 641 302. Telefon alarmowy do Straży Miejskiej w Lesznie to 986.