Szczepański: ,,trzeba zakazać wykorzystywania politycznego mundurowych''. Pada przykład strażaków WIDEO

Całkowitego zakazu wykorzystywania służb mundurowych do celów promocji politycznej chce Lewica – zapewnia poseł Wiesław Szczepański. Jego zdaniem w tej kampanii wyborczej dochodziło do wykorzystywania mundurowych do promocji polityków. Szczepański wskazuje tu na strażaków i kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym w czasie czwartkowej konferencji prasowej podsumowującej kampanię Lewicy.