Szykują kilka dużych inwestycji. Wpisane do budżetu na 2024 rok inwestycje w powiecie leszczyńskim

Kluczowe liczby w budżecie powiatu leszczyńskiego na 2024 rok

Od wtorku - 14 listopada 2023 roku droga wiodąca z Osiecznej do Goniembic została przekazana kierowcom. Przebudowa drogi była największą inwestycją od lat w powiecie leszczyńskim. Zadanie za prawie…

Założony na rok przyszły deficyt budżetu w wysokości 13 134 000 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych. Od 2014 roku powiat leszczyński nie ma zadłużenia - informuje Starostwo Powiatowe w Lesznie.

W projekcie budżetu na rok 2024 ujęto ponad 20 inwestycji. Powiat chce przeznaczyć na zadania blisko 32 000 000, czy kwota wydatków inwestycyjnych wpisana do projektu budżetu wystarczy? Ostateczne ceny będą znane po otwarciu ofert zgłoszonych do przetargów. Niewykluczone, że budżet przejdzie korektę i radni będą musieli dołożyć do zaplanowanych inwestycji.