Ten niezwykły jarmark w Lesznie ma swoich wiernych klientów

Co coś zupełnie innego niż znane z galerii handlowych, czy marketów ekspozycje. Tu wszystko jest ,,vintage'' – od zasad handlu przez towary, po oprawę. ,,Można, a nawet trzeba się targować'' – słyszymy od jednej ze sprzedawczyń. Klienci, zwłaszcza ci młodzi, nieco zaskoczeni, bo ta forma handlu jest już w zaniku. Tylko w takich miejscach można jeszcze ,,,potargować''' cenę.

Jarmarki Staroci organizowane są w Lesznie od lat. To wydarzenie sezonowe i organizowane w okresie letnim nie cześciej niż raz w miesiącu. Wokół ratusza rozstawiają się wówczas straganiki, ale część sprzedaży odbywa się po prostu ,,z koca'', bo ladę stanową rozłożone na bruku tkaniny.

- Ten rynek funkcjonuje na innych zasadach niż taki zwykły handel codzienny. Miłośnicy starych rzeczy zawsze się znajdą. Sporą część naszych klientów to ludzie, którzy wiedzą, czego szukają. Nie brakuje też przypadkowych klientów – dodaje Jarosław Przybysz.

Co z inflacją wśród staroci?

Targowiska staroci - pełne historii i wspomnień

Targowiska staroci są miejscami, gdzie można przenieść się w czasie i odkryć tajemnice przeszłości. Te magiczne miejsca kipią energią i mają w sobie coś niezwykłego, co przyciąga zarówno miłośników historii, jak i kolekcjonerów poszukujących unikalnych przedmiotów sprzed lat.

Targowiska staroci to nie tylko miejsca, gdzie można dokonać niezwykłych znalezisk, ale także doskonałe źródło wiedzy. Tam spotyka się entuzjastów, którzy są gotowi podzielić się swoją wiedzą i pasją. To właśnie dzięki nim możemy dowiedzieć się więcej o przedmiocie, który nas zainteresował. Czasem ta historia jest tak fascynująca, że staje się dodatkowym magnesem przyciągającym nas do targowisk staroci.

Michał Wiśniewski

Niepowtarzalność tych miejsc sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla osób szukających oryginalnych prezentów lub elementów dekoracyjnych. Nie ma większej radości niż znalezienie czegoś, co odzwierciedla nasze pasje i jest jednocześnie wyjątkowe.

Michał Wiśniewski

Targowiska staroci dają nam możliwość odkrycia takiego skarbu. Nie można zapomnieć o atmosferze, która panuje na targowiskach staroci. Są one zazwyczaj pełne ludzi o różnych zainteresowaniach, a przy tym pełne życia. Oglądanie przedmiotów, negocjacje z handlarzami i spotkania z innymi miłośnikami towarzyszące nam na tej podróży po przeszłości - to wszystko sprawia, że pobyt na targowisku staje się wyjątkowym doświadczeniem.