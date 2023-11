Okazała willa w Lesznie do kupienia. Kamienica przy Przemysłowej kiedyś była szczytem nowoczesności

Willa przy ulicy Przemysłowej w Lesznie za niewiele ponad milion

Willa przy ulicy Przemysłowej w Lesznie to budynek wyjątkowy i to z kilku powodów. Wielu leszczyniaków to właśnie tu wypowiedziało słowa przysięgi małżeńskiej, bo w willi przez lata mieściła się sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie. To jednak nie wszystko. - Jest jednym z najlepiej zachowanych przykładów secesji w mieście. I to - jak na te tereny - dość wczesnej, bo z początku XX wieku - tłymaczyl Maciej Urban, Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie.