Toniemy w błocie – alarmują mieszkańcy dzielnic Leszna. Gruntowe drogi to offroad

Ulica księdze .Kordeckiego,która kilka razy była wykreślana z planu,nikogo to nie interesuje,a my się zastanawiamy się jak mamy się przemieszczać po takim błocie - alarmuje Julia Falska i pokazuje zdjęcia tego, jak wygląda ulica Kordeckiego.

To właśnie przy tej ulicy na początku tygodnia opozycja w Radzie Miasta Leszna zorganizowała konferencję prasową poświęconą inwestycjom drogowym.

Boję się tu wjeżdżać samochodem, ale muszę, bo nie da się tędy przejść. To droga miejsca i na dodatek droga, która ma już kilkadziesiąt lat. Kiedyś była niemal polna, ale dziś to osiedlowa ulica. Taki stan to dramat – mówi jeden z mieszkańców.

Ulice Leszna, które toną w błocie po roztopach Michał Wiśniewski

Odwiedzając błotniste ulice Leszna trafiliśmy też na ,,zakopaną'' w błocie ciężarówkę na terenie przy ulicy Spółdzielczej. Kierowca musiał prosić o pomoc innych kierowców TIR-ów, by wykopać się z błota, w którym utknął jego pojazd.

Zdaniem władz Leszna problemem, który powstaje w dzielnicach Leszna są działania deweloperów.