Pojedynek wójta Łukasza Litki i wicestarosty Macieja Wiśniewskiego. Kto po wyborach będzie rządził gminą Lipno?

Mam 43 lata. Od urodzenia mieszkam w Lipnie. Od 20 lat pracuję dla dobra mieszkańców gminy Lipno, od 2004 roku na stanowisku specjalisty ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, a od 2018 roku, piastując urząd wójta gminy Lipno - napisał w mediach społecznościowych Łukasz Litka.

Rywalizacja wójta z wicestarostą wydaje się najciekawszą z tych, które będą miały miejsce w całym powiecie leszczyńskim. Podobny pojedynek „wagi ciężkiej" zapowiada się w Lesznie, gdzie w staną w szranki prezydent Łukasz Borowiak i poseł Grzegorz Rusiecki fb Łukasz Litka

Łukasz Litka wylicza, co udało się zrobić w gminie przez ostatnich 5 lat. Przybyło między innymi 23 km utwardzonych dróg, 8 km chodników, 387 nowych punktów oświetleniowych. Na przebudowę dróg gminnych przeznaczono ponad 25 000 000 złotych, a na oświetlenie wydano 2 miliony. Gmina dołożyła się do remontów dróg powiatowych w wysokości 2 574 000 złotych. Jednocześnie przypomina, że gmina zajęła 10 miejsce w województwie wielkopolskim oraz 108 w kraju w rankingu „Gmina dobra do życia”.