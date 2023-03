Trwa remont ulicy Budowlanych w Lesznie. Utrudnienia potrwają tu aż do lata?

Tak wyglądała Budowlanych przed modernizacją

Zdanie realizowane jest etapowo i część robót już wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyceniona została na ponad 732 tysiące, a miasto zapłaci za to zadanie ponad 7,1 miliona złotych. Leszno dostało jednak dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wynosi prawie 4,2 miliona złotych.

W ramach modernizacji wykonywana jest właśnie przebudowa nawierzchni drogi, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia. Prace weszły w taki etap, że powodują spore utrudnienia w ruchu i co także ważne dojazd do firm, który często wiąże się z komplikacjami zaopatrzeniowymi. Udaje się to jakoś organizować, ale właściciele firm muszą być cierpliwi. Planowany termin zakończenia inwestycji to 28 sierpnia 2023 roku. Być może uda się go przyspieszyć.