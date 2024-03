Trzeba przewietrzyć ten samorząd w Lesznie - uważa Joanna Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury

Wizyta Joanny Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury w Lesznie odbyła się na zaproszenie działaczy Lewicy z Leszna. Polityczka przywiozła im wsparcie i przesłanie do wyborców.

Cieszę się, że mamy silną ekipę z różnorodnym doświadczeniem. Trzeba przewietrzyć ten samorząd w Lesznie i powierzyć go ludziom, którzy mają głowy pełne pomysłów. Samorząd to taki stół, który musi mieć równowagę i zachęcam do głosowania na naszych ludzi 7 kwietnia. Oświadczyła Joanna Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury.

Przedstawicielka resortu kultury odwiedziła leszczyńską Bazylikę Mniejszą i wyraziła zdziwienie, że parafia nie aplikowała o pieniądze z resortu kultury na renowację budynku kościelnego. Program wizyty w Lesznie obejmował też wizytę w Rydzynie.

- To zaskakujące, że kolegiata nie składała do nas wniosku, a mamy świetny program ochrony zabytków. Kolejny nabór już w tym roku jesienią. Mamy też zupełnie nowe wsparcie dla artystów, a w Lesznie jest ich wielu. Mogą starać się o stypendia półroczne na swoją działalność artystyczną. Są to pieniądze z KPO i jesteśmy pierwszym krajem, który z tych funduszy będzie miał na to pieniądze – dodała wiceminister kultury.