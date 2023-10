Ucieczka przez okno. Poszukiwany listem gończym mieszkaniec gminy Osieczna próbował zwiać przed policją Dariusz Staniszewski

arch. Nasze Miasto

Poszukiwany listem gończym mieszkaniec gminy Osieczna, gdy tylko zobaczył pukających do mieszkania policjantów, to próbował uciec przez okno tarasu. Nic z tego nie wyszło. Teraz trafi do zakładu karnego, gdzie za kratami spędzi najbliższe trzy lata. Wyjdzie na wolność w 2026 roku.