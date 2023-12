Ulica w centrum Leszna przejdzie wkrótce remont. Będą utrudnienia na Niepodległości

Koszt remontu w 2020 roku wyniósł 107 tysięcy złotych. Teraz w ogłoszonym przetargu cena remontu Niepodległości to prawie 1,7 miliona złotych. Leszno uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości blisko 940 tysięcy złotych.

Był to w 2020 roku remont nawierzchni z kostki kamiennej po stronie północnej, na najbardziej zdegradowanej części. Nawierzchnia na tym odcinku była w złym stanie technicznym: występowały liczne zagłębienia i ubytki nawierzchni, w których zbierała się woda, która była rozchlapywana na przechodniów i elewacje budynków. W zagłębieniach zostały wymyte spoiny i wypadały kostki brukowe. Stan nawierzchni wymagał pilnej naprawy przed okresem jesienno – zimowym ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego oraz pieszym – tłumaczy Dominik Kaźmierczak z Miejskiego Zarządu Dróg.

Modernizacja Niepodległości ma być wykonana na odcinku od ronda Solidarności do Ofiar Katynia. Droga kilka lat temu przeszła już modernizację polegającą na przełożeniu kostki brukowej.

Potrzeba wykonania remontu ulicy na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Ofiar Katynia wynika ze stanu technicznego jezdni i chodników. W lutym 2024 otwarta zostanie Galeria Goplana, od ulicy Niepodległości zlokalizowany zostanie jeden z wyjazdów do Galerii – wyjaśnia Dominik Kaźmierczak.

Urzędnicy przypominają też, że jesienią 2023 inwestor Galerii Goplana przebudował przebudował odcinek innej ulicy dojazdowej do nowej galerii – ulicę Dąbrowskiego na fragmencie Wojska Polskiego do dawnej ulicy Krótkiej.W planie jest też przebudowa na koszt inwestora ulicy Wróblewskiego na odcinku od ulicy Królowej Jadwigi do Dąbrowskiego.