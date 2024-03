Nowy skwer w centrum Lesznia imienia Stanisława Kuźniaka został dziś oficjalnie otwarty

Skwer imienia doktora Stanisława Kuźniaka mieści się u zbiegu ulic Marcinkowskiego i Wałowej w Lesznie. Został poświęcony osobie zmarłego w 2022 roku pedagoga, regionalisty i miłośnika ptaków – Stanisława Kuźniaka.

Ten skwer pełni funkcję edukacyjną. Mamy tu budki lęgowe dla ptaków i małą stację meteorologiczną. Postaramy się jeszcze może odmalować pozostałości budynku, który stanowi tło dla skweru. Pojawiały się głosy, że czemu skwer, a może ulica albo aleje, ale kto znał Stanisława Kuźniaka ten wie, że był to bardzo skromny człowiek, któremu z pewnością ten skwer bardzo by się podobał. Zwłaszcza że mieści się obok liceum, w którym pracował. Bez Stanisława Kuźniaka ruch ornitologiczny zapewne by nie istniał – mówił Grzegorz Lorek, nauczyciel z Leszna.