Central Park na Antoninach w Lesznie? Studenci mają przygotować projekty do czerwca

Chcemy tam stworzyć coś na kształt nowojorskiego Central Parku ze strefą do grillowania z miejscami do odpoczynku także ze zwierzętami. Mieszkańcy mogliby tam sami sadzić swojego drzewa, rozwijając w to miejsce. Gdy ten teren uda ma się pozyskać od KOWR za symboliczną złotówkę, postaramy się o dofinansowania zewnętrzne-uważa Przemysław Górzny, radny ubiegający się o kolejny mandat.