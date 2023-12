W Rawiczu wpadł gang sklepowych złodziei. Ekipa po łupy przyjechała aż z Wrocławia

O kradzieży, policję w Rawiczu, powiadomił personel jednego ze sklepów. Market okradło kilku współpracujących ze sobą mężczyzn. Gdy zauważyli, że pracownik biegnie i krzyczy za nimi, to porzucili towar po czym uciekli samochodem.

Chwilę później dyżurny odnotował dwa kolejne zgłoszenia z innych sklepów. Wszystko wyglądało na to, że kradzieży dokonywała ta sama „ekipa”. Po uzyskaniu informacji, na temat wyglądu sprawców i czym się poruszają jeden z patroli zauważył mazdę a w niej czterech mężczyzn. Szybko okazało się, że zatrzymani mężczyźni, to sprawcy kradzieży. Do czasu wyjaśnienia sprawy mężczyzn zatrzymano w policyjnym areszcie - informuje Beata Jarczewska, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.