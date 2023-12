Pijany Gruzin „kręcił bączki” BMW na ważnym skrzyżowaniu w centrum Leszna

Pijany kierowca „kręcił bączki” w centrum Leszna

Kierowca „driftował” na ulicy Jana Pawła II. Mężczyzna najpierw „kręcił bączki” na jednym z większych skrzyżowań w mieście, tam stracił panowanie nad kierowanym przez siebie osobowym BMW po czym wjechał na pas zieleni i w ogrodzenie. Następnie z dużą prędkością pędził ulicami miasta zarówno „pod prąd” jak i nie stosując się do innych znaków, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego - relacjonuje Daria Żmuda z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Mężczyzna początkowo odmówił badania na zawartość alkoholu oraz środków działających podobnie. Wówczas mundurowi pobrali mu krew do badań. Ostatecznie, już po powrocie ze szpitala mężczyzna poddał się badaniu, gdzie alkomat wskazał ponad promil alkoholu w organizmie - dodaje Daria Żmuda.

26-latek odpowie za jazdę „na podwójnym gazie”. Grożą za to kara do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Nie ominie go także sądowa kara za popełnione wykroczenia.