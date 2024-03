Wojewoda Agata Sobczyk na rynku w Lesznie zachęcała do udziału w wyborach Michał Wiśniewski

Agata Sobczyk, wojewoda wielkopolska przyjechała w niedzielę 24 marca 2024 do Leszna, by zachęcać mieszkańców Leszna do udziału w wyborach samorządowych. Podkreślała, że jako przedstawicielka rządu w terenie chce postawić do dobre partnerstwo samorządów i właśnie administracji województwa.