Wyburzają kamienicę w centrum Leszna. Kiedyś w tym domu przy placu Metziga mieszkał proboszcz

Pod koniec sierpnia 2023 informowaliśmy o pracach toczących się przy ulicy Wąskiej i placu Metziga. Wąską zamknięto wtedy dla ruchu i wyglądało na to, że w kamienicy rozpoczął się remont.

Teraz okazało się, że to nie remont, ale burzenie dziewiętnastowiecznej kamieniczki, w której jeszcze w latach 90. mieściło się probostwo parafii świętego Krzyża.

Wyburzają kamienicę w centrum Leszna. Kiedyś mieszkał tam proboszcz Michał Wiśniewski

Obiekt przez lata nie był użytkowany i okazało się, że doszło do rozszczelnienia instalacji. Woda zalała pomieszczania i ściany. Budynek mógł stać się niestabilny i w tym stanie remont nie wchodził w grę. Woda dosłownie spłukała cegły – mówi nam właściciel budynku.

Wyburzają kamienicę w centrum Leszna. Kiedyś mieszkał tam proboszcz Michał Wiśniewski

Zapadła decyzja o wyburzeniu. Nie była konieczna zgoda konserwatora zabytków, bo choć kamieniczka to obiekt z XiX wieku to nie była ona wpisana do rejestru zabytków.