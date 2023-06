Wymieniają płyty na deptaku przy Słowiańskiej w Lesznie. Część była zbyt cienka i popękała

Granitowy deptak w Lesznie to jeden z charakterystycznych punktów Leszna. Część Słowiańskiej od Alei Krasińskiego do Rynku to właśnie wyłożony płytami granitowymi odcinek z zakazem ruchu samochodów.

Płyty, które pokrywają nawierzchnię mają już swoje lata i część z nich wymagała już wymiany. Na zlecenie Urzędu Miasta Leszna dokonano przeglądu i wytypowano część z nich do usunięcia.

To będzie łącznie około sześciu metrów kwadratowych płyt z granitu, czyli około 30 sztuk. Te płyty, które teraz wstawiamy mają po siedem centymetrów grubości, a demontowane są często bardzo cienkie. Zdarzały się i takie i zaledwie trzy centymetrowej grubości – mówią pracownicy firmy z Lubosza Nowego, która realizuje prace.

Miejsca wymiany płyt zostały otoczone taśmą. Podobnie jak glazura, muszą odpowiednio mocno związać.