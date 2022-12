Wypadek na S5 koło Leszna. Rozbita osobówka na drodze ekspresowej

Do zdarzenia doszło przed godziną 14.00 we wtorek. Na miejscu pracują służby. Wstępne informacje wskazywały na to, że wypadek zdarzył się po kolizji osobówki z ciężarówką.

Wiadomo, że samochód osobowy uderzył też w bariery rozdzielające pasy na S5 koło Leszna. Mimo trwających utrudnień droga jest przejezda.

Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zaśnięcie kierowcy auta osobowego, który najpierw zahaczył o ciężarówkę, a następnie uderzył w bariery.