Wzbudzają zachwyt. Najciekawsze metamorfozy zabytków w Lesznie

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków - gdzie warto skierować wzrok w Lesznie?

Wiosenna aura zachęca do spacerów. Zwłaszcza w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków trzeba wybrać się i po raz kolejny obejrzeć architektoniczne "perełki" Leszna. Miejsc godnych odwiedzenia w mieście mamy całkiem dużo, a w centralnym punkcie miasta stoi wspaniały ratusz.

Przyjmuje się, że ratusz (który znamy) postawiono w latach 1707 - 1709. Alternatywną datą jest 1709 rok. Ale to nie jest koniec tajemnic budynku wybudowanego według projektu cieszącego się sławą w całej Europie - Pompeo Ferrariego, sprowadzonego do Leszna przez starostę wielkopolskiego Rafała Leszczyńskiego. I tu właśnie kryje się kolejna zagadka. Niektórzy historycy uważają, że autorem projektu wcale nie był Ferrari a Dominik Merlini. A ponieważ był młodszy o około 70 lat, to ratusz został wybudowany w latach 1786-1789. Interesujące, prawda?

Dariusz Staniszewski

Z Rynku warto wejść w ulicę Narutowicza. Mieści tam się dawna synagoga - zamieniona w muzeum, a kawałek dalej plac Kościuszki. Wśród dorodnych drzew stoi pałac Sułkowskich wybudowany w 2 połowie 16 wieku, według projektu Karola Marcina Frantza. Niestety, reprezentacyjny budynek pełnił funkcje administracyjne. Na skraju parku stoi kolejna perełka, jest nią gmach z ceglaną elewacją służący za siedzibę III LO. Budynek postawiono pod koniec 19 wieku i nieprzerwanie służy celom edukacyjnym.