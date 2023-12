Zamiast tradycyjnej kolędy... odwiedziny wyglądają inaczej niż kiedyś

W czasie pandemii nie można było organizować tradycyjnych spotkań kolędowych, stąd w wielu parafiach wiernych z poszczególnych ulic zapraszano do kościołów na wspólne modlitwy. Gdy pandemia minęła, w części parafii, również w Lesznie, nie wrócono już do tradycyjnej kolędy. Księża nadal odwiedzają wiernych, ale odbywa się to już na innych zasadach.

- W czasie od uroczystości św. Trzech Królów aż do Matki Bożej Gromnicznej kapłani, zwykle księża wikariusze, chodzą po tak zwanej ´kolędzie´. Jest to dawny zabytek nakazanych przez synody polskie odwiedzeń parafian przez duszpasterzy. Wybierano zimę jako porę, kiedy wszyscy byli w domu. Kapłani pouczali dzieci pacierza, wypytywali o stosunki domowe, upominali błądzących, dawali dziatkom upominki zwykle w obrazkach. Za to wdzięczni parafianie składali jakiś datek, czy to w zbożu, czy to w pieniądzach.

Duchowni nie "pielgrzymują" od domu do domu, lecz jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia proszą wiernych, by ci, którzy chcą przyjąć księdza chodzącego po kolędzie, zgłosili to w parafii. Tym sposobem księża chodzą tylko tam, gdzie mieszkańcy zadeklarowali chęć spotkania z kolędującym duchownym.

Dodajmy, że chodzenie po kolędzie wiąże się z tradycjami Bożego Narodzenia. Liturgiczny okres bożonarodzeniowy trwa znacznie krócej, ale tradycja pozwala na utrzymywanie świątecznych dekoracji w kościołach i śpiewanie kolęd do 2 lutego, kiedy to Kościół katolicki obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również Świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Zazwyczaj do Gromnicznej kończą się również odwiedziny kolędowe.