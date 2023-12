Jakie są ceny karpia i innych ryb przed Bożym Narodzeniem w Lesznie 2023?

Cena karpia w 2023 r. w Lesznie. Ile za kilogram?

Ryby mamy w zasadzie w tej samej cenie co przed rokiem. Zainteresowanie rośnie z dnia na dzień, a szaleństwo będzie w tygodniu przed wigilią. Ryby nie porożały w porównaniu z ubiegłym rokiem. Karpia mamy za 28 złotych, podobnie amura, a ludzie kupują też tańszą tołpygę, której kilogram to 19 złotych – mówi Jerzy Norek z Pawłowic.

Ceny karpia na targowisku w Lesznie są podobne jak rok temu. - Zainteresowanie coraz większe wraz ze zbliżaniem się świąt - mówią sprzedawcy Michał Wiśniewski

W Polsce tradycja jedzenia karpia w okresie świątecznym ma długie korzenie sięgające wielu wieków. To zwyczaj, który zyskał szczególne znaczenie w kulturze polskiej i stał się integralną częścią obchodów Bożego Narodzenia. Karp, symbol obfitości i dostatku, zajmuje szczególne miejsce na wigilijnym stole.

Historia tego zwyczaju sięga średniowiecza, kiedy to zakonnicy wprowadzili do Polski hodowlę karpi. Karpiownie, czyli specjalne stawy przeznaczone do hodowli tych ryb, stały się popularne w wielu regionach kraju. Już wtedy karp był uznawany za pyszny i pożywny pokarm, co sprawiło, że szybko stał się elementem wigilijnego menu.