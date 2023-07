Zieleń zamiast samochodów. „Odkurzony” pomysł na zagospodarowanie Placu Powstańców w Lesznie

Wielu mieszkańców Leszna słysząc o Placu Powstańców, zastanawia się gdzie on się mieści? Podpowiadamy, że miejsce znajduję się za budynkiem dawnej synagogi przy ulicy Narutowicza, i obecnie jest tam parking. Kilka lat temu, podczas jednego ze spacerów miejskich, które były częścią planu związanego z rewitalizacją starówki, mieszkańcy wyszli z pomysłem zmiany na Placu Powstańców. Wtedy pojawił się pomysł, aby zamiast parkingu urządzić „zielony ryneczek” czyli miejsce, na którym można kupić świeże warzywa i owoce. Plac oprócz funkcji handlowej miał pełnić rolę integrującą mieszkańców starówki.

O tym, że również samorząd dostrzegł potrzebę zmiany zagospodarowania Placu Powstańców podczas sesji Rady Miejskiej poinformował prezydent Leszna Łukasz Borowiak.

Ten betonowy skwer można skruszyć i stworzyć tam enklawę spokoju, kosztem miejsc parkingowych. Będą kontrowersje, ale to co stało się na ulicy Więziennej na wniosek samych mieszkańców, czyli zamknięcie ruchu drogowego, daje do myślenia - mówił Łukasz Borowiak. - Do tej dyskusji powinniśmy już dojrzeć - ja już dojrzałem. Jesteśmy po dyskusji wewnętrznej z naczelnikami wydziałów i Miejskim Konserwatorem Zabytków, aby podjąć takie działania.