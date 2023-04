"Złodzieju jesteś nagrywany" - kradzieże na cmentarzu przy ulicy Kąkolewskiej w Lesznie Dariusz Staniszewski

Na cmentarzach kradną prawie wszystko - wiązanki kwiatów, znicze i wkłady do zniczy. Dodatkowo są to kradzieże praktycznie bezkarne, bo trudno "cmentarną hienę" złapać na gorącym uczynku. A na cmentarzach zadrzewionych - jak ten przy ulicy Kąkolewskiej w Lesznie, to nawet monitoring nie pomoże ukrócić plagę kradzieży.