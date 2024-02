Zmierzą i zważą. Sprawdź, kto zostanie wezwany na kwalifikację wojskową w 2024 roku

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Lesznie

Kwalifikacja wojskowa w Polsce ruszyła 1 lutego 2024 roku. Nie oznacza to, że wszędzie rozpocznie się tego dnia. Osoby mieszkające w Lesznie przed komisją stawią się od 4 marca do 25 marca 2024 roku. Natomiast termin dla osób mieszkających na terenie powiatu leszczyńskiego wyznaczono od 27 marca do 19 kwietnia 2024 roku.