Znak Stop dotyczy również rowerzystów. Pokazujemy, gdzie należy zwolnić i zejść z roweru w Lesznie

Znak Stop dotyczy również rowerzystów w Lesznie

Jazda rowerem przez rynek jest możliwa tylko po płycie głównej. Niedozwolone jest poruszanie się po chodniku wzdłuż kamienic. Jadąc dalej w kierunku wschodnim, jest skrzyżowanie wąskich uliczek - Zielonej i Wróblewskiego. To miejsce bardzo niebezpieczne dla rowerzystów, powodem jest ograniczona widoczność na to, co dzieje się u zbiegu wskazanych ulic. Widok przesłaniają stojące kamienice. Kierowcy jadąc ulicą Zieloną muszą pamiętać o tym, że przecinają trakt pieszo-rowerowy. A rowerzyści po prostu zwolnić, dostosowując prędkość jazdy do sytuacji na ulicy.