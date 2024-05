Znów wypadek z udziałem roweru w Lesznie. Nastolatka wjechała na pasy

Nastolatka wjechała rowerem na pasy w Lesznie. Zderzyła się z oplem

Poszkodowana trzynastolatka trafiła do szpitala, a sprawę wyjaśnia teraz policja w Lesznie. Wszystko wskazuje na to, że winną zdarzenia jest rowerzystka, która wjechała na pasy. To przejście nie uprawnia jednak tylko do przeprowadzenia rowerów, a nie przejazdu. Sprawa nastolatki trafi teraz do sądu rodzinnego, bo sprawczyni osobą nieletnią.