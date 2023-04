16 lat temu wybudowano rondo Gronowo. Dziś to jedno z najbardziej zakorkowanych miejsc w Lesznie. Cała dzielnica czeka teraz na nową drogę

Rondo w Gronowie powstało w 2007 roku. To już 16 lat odkąd ruch w tym miejscu odbywa się w taki sposób. Wcześniej Poznańska była główną ulicą, a Wilkowicka i Gronowska – drogami podporządkowanymi.w czasie budowy ronda Poznańska była miejskim odcinkiem drogi krajowej numer 5 i cały tranzyt na linii Poznań - Wrocław, przebiegał właśnie tamtędy.

Budowa dwupasmowego – pierwszego takiego wówczas w Lesznie – ronda była dla wielu kierowców sporym wyzwaniem. Nie wszyscy radzili sobie z poruszaniem się na tak dużym rondzie. Z czasem okazało się, że mimo takich gabarytów rondo jest powodem korków. Wzmocniła go decyzja urzędników o wyłączeniu jednego pasa na dojeździe do ronda.

Całe Gronowo, ale też kierowcy z pozostałych części miasta, czekają na anonsowaną budowę nowego drogowego łącznika dla Gronowa. Ma być to droga od ronda Antoniny aż do Gronowskiej. Mieszkańcy Gronowa wprowadziili nawet inwestycję do budżetu obywatelskiego.