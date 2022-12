Andrzej Woziński z ulicy Wolności w Lesznie przez 50 lat reperował zegarki. Zegarmistrz dbał, aby Nowy Rok zawsze był punktualny

Założył zakład zegarmistrzowski przy ulicy Wolności

Zakład zegarmistrzowski przy ulicy Wolności w Lesznie założył Wacław Fonfara. Nestor leszczyńskich zegarmistrzów w czasie 2 wojny światowej mieszkał w Warszawie. Po przegranym powstaniu warszawskim i zrównaniu przez nazistów stolicy z ziemią, zaplanował podróż do Szczecina. Wcześniej osiedlił się tam jego brat.

Podczas podróży pociąg zatrzymał się w Lesznie. Dłuższy postój zaplanowano po to, aby podróżujący mogli rozprostować się i kupić coś do jedzenia. Fonfara gdy tylko wyszedł na peron zakochał się w Lesznie. Miasto leżące po drodze do Szczecina, tak mu się spodobało, że przerwał swoją podróż i w nim zamieszkał.