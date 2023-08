ANS uruchamia bezpłatne studia pedagogiczne II stopnia. Trwa nabór

Po ukończeniu pierwszych dwóch semestrów studiów studenci będą mogli rozpocząć kształcenie specjalnościowe. Do wyboru są dwie ścieżki:

- Studiując pedagogikę II stopnia w ANS w Lesznie zdobędziesz wiedzę (m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii) i metodyczne przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w dynamicznie zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych. W zaawansowanym stopniu opanujesz wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu działalności zawodowej - tak ANS zachęca kandydatów, by skorzystali z propozycji.

- profilaktyka społeczna

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Co istotne, studia prowadzone są w trybie stacjonarnym dla pracujących, który jest dostosowany to potrzeb osób realizujących się zawodowy i mających w związku z tym różne inne obowiązki. Zajęcia odbywają się w formie tradycyjnej - stacjonarnej maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Czwartkowe i piątkowe zajęcia realizowane są w godz. 16.00-20.45, natomiast sobotnie od 8.00 do 17.45. W czwartki, piątki i soboty, w które nie ma zjazdów, zajęcia realizowane są w formie zdalnej.

Więcej informacji na temat uruchomionego kierunku kandydaci znajdą TUTAJ