Jak robić pyszne pierniki? Tego uczą w Banku Żywności w Lesznie WIDEO

Piernikowe warsztaty ruszyły we wtorek 7 listopada 2023 roku. Jaki pierwsze swoich sił w kuchni Banku Żywności w Lesznie próbowały seniorki.

Warszaty piernikowe w Banku Żywności w Lesznie Michał Wiśniewski

To miejsce zostało specjalne przygotowane. Nasza piernikowa kuchnia jest wyposażona w odpowiedni sprzęt, ozdobiona i gotowa to rozpoczęcia fachowych warsztatów. Nasza wyobraźnia jest nieograniczona więc powstają u nas także pierniki 3D, czyli wypieki przestrzenne w formie domków i renifery – mówi Katarzyna Jaśkowiak, prezes Banku Żywności.

Poza praktyką uczestnicy dowiadują się także o historii piernikowej i poznają tajniki ich wypieku. Teraz szkolenie dedykowane jest seniorkom z Leszna, ale docelowo akcja ma być skierowana do uczniów szkół. Placówki już zgłaszają się do udziału w zajęciach. Będą one organizowane w czasie godzin lekcyjnych co dodatkowo ma być magnesem dla szkół.