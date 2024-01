Atrakcje turystyczne ziemi krzywińskiej. Opactwo benedyktynów w Lubiniu Dariusz Staniszewski

Historia Krzywinia sięga pierwszych Piastów. Dzisiaj gmina należy do najchętniej odwiedzanych przez turystów szukających wrażeń w całej Wielkopolsce . To tu znajduje się sławny folwark „Soplicowo” znany z filmu „Pan Tadeusz”, krzywińska kolej drezynowa, a opactwo benedyktynów w Lubiniu zostało uznane w 2009 roku za Pomnik Historii i obok Tyńca, na najstarszy czynny do dziś klasztor tego zgromadzenia w Polsce.