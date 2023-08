Wielki odpust w maleńkiej Górce Duchownej. Znów przyjadą tłumy

- Istnieje podanie, mówiące o tym, że w XII wieku odbyła się tutaj bitwa, podczas której zginęło wielu wojowników. Pochowano ich we wspólnej mogile na niewielkim wzgórzu. Kilkanaście lat później na miejscu mogiły benedyktyni postawili drewnianą kapliczkę. Parafia powstała prawdopodobnie już na przełomie XIII i XIV wieku, choć pierwsza wzmianka o proboszczu pochodzi dopiero z roku 1400 - czytamy na stronie poświęconej sanktuarium.

Miejscowość położona obecnie w granicach gminy Lipno ma bogatą historię. Od XI do pierwszej połowy XIX w. Górka Duchowna należała do benedyktynów z Lubinia, dlatego też była nazywana również Górką Lubińską lub Mniszą.

Na terenie sanktuarium mieszkał przed pewien czas i tu zmarł bł. Edmund Bojanowski, założyciel zgromadzenia zakonnego Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, twórca ochronek wiejskich na ziemiach polskich, działacz charytatywny i społeczny.

Tegoroczne uroczystości odpustowe rozpoczną się w sobotę, 19 sierpnia, a będzie mu towarzyszyło hasło "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Niedziela, 20 sierpnia upłynie m.in. pod znakiem Dożynek Archidiecezjalnych. O godz. 11.00 rozpocznie się msza św. dziękczynna za tegoroczne plony, której będzie przewodniczył ks. biskup Jan Glapiak. W tym dniu tradycyjnie do góreckiego sanktuarium przybędą pielgrzymi z Leszna, wielu z nich pieszo. Wstaną skoro świt, by zdążyć na odpustową sumę. Wśród pielgrzymów są tacy, którzy przybywają tu od lat, bez względu na pogodę, idą pieszo z Leszna do Górki Duchownej nawet podczas ulewy.