Autor Polskiego zoo napisał książkę o królu Stanisławie Leszczyńskim i wkrótce przyjedzie do Leszna

Bardzo lubię historie alternatywne. To też mój ulubiony gatunek literacki - mówił Marcin Wolski podczas spotkania z czytelnikami w Bibliotece Ratuszowa, dodając - Dyrektor biblioteki w Lesznie namówił mnie do napisania powieści o królu Stanisławie Leszczyńskim, którego uważam za najgorszego władcę Polski. Ale nie chodzi o moją ocenę dokonań Stanisława Leszczyńskiego. Książka będzie zaliczała się do powieści alternatywnych i mówiła o sojuszu Stanisława Leszczyńskiego z hetmanem Iwanem Mazepą. Taki sojusz mógł na zawsze zmienić historię Europy i świata. Stawiając w przyszłości mocną tamę dla Rosji.