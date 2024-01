Bardzo ślisko na drogach i chodnikach w Lesznie i okolicy. Korki na trasie Leszno - Osieczna i szklanka na wielu innych

Ślisko jest także w wielu miejscach w Lesznie.

. Na ulicy Chrobrego w samym centrum Leszna jezdna zamieniła się w lodowisko. Problem z poruszaniem mają zarówno kierowcy jak i piesi.

Trudna sytuacja drogowa przekłada się już też nie tylko na korki, ale też na kolizje. Dziś rano na skrzyżowaniu w Gronowie doszło do zderzenia dwóch busów: volkswagena craftera i transportera.

Co chwila widze samochody wpadające w poślizgi. Na lodzie nie da się po prostu jechać, a to co mamy od rana w Lesznie to lodowisko - dodaje mieszkanka Leszna.