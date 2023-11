Jak Leszno jest przygotowane do ,,akcji zima 2023 i 2024'' na drogach?

To oznacza też start zimowego utrzymania dróg na terenie Leszna. Za zimowe utrzymanie dróg w Lesznie odpowiada aktualnie Przedsiębiorstwo Dróg i Ulice, z którym miasto podpisuje od lat cyklicznie trzyletnie umowy na realizację tego zadania. Kontrakt przewiduje jednak nie tylko prace zimą, ale też łatanie dróg i bieżące prace remontowe.

W obecnej umowie zawartej na lata 2024-2026 zabezpieczono kwotę 4 663 265,00 zł w wieloletniej prognozie finansowej. To nieco ponad 1,5 miliona rocznie. Na same działania zimowe w tym sezonie będzie to około 200 tysięcy złotych – informuje Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.