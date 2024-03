W konferencji w okręgu numer 4 wzięła udział szóstka z dziewięciorga kandydatów z list Koalicji Obywatelskiej. Jednym z nich jest pomysł stworzenia centrum aktywności na Zatorzu z biblioteką, klubem seniora i młodzieży.

Kolejny z sześciu ,,priorytetów'' to utwardzanie ulic w dzielnicach Leszna według jasnego klucza.

Pytanie o, to kiedy zostanie utwardzona ulica przed naszym domem, to najczęściej zadawane pytanie radnym. Program utwardzania miejskich ulic w mieście ,,leży''. Nie jest on realizowany. Zakłada on 13 kilometrów ulic na dekadę, a do dziś w dekadzie zrealizowano cztery kilometry ulic lokalnych. My obiecujemy, że powstanie nowy i realny plan utwardzenia w ciągu pięciu lat kadencji przynajmniej pięciu kilometrów dróg lokalnych. To realne założenie i to mniej więcej trzy razy tyle niż realizowane jest dziś – mówi Tomasz Mikołajczak z KO w Lesznie.