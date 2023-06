Będzie znacznie mniej koszenia terenów zielonych w Lesznie. ,,Chcemy chronić zieleń w mieście'' przekonują urzędnicy

Cel naszego działania to właśnie zatrzymanie skutków zmian klimatycznych. Mniejsze koszenie to większa wilgotność gleby i większa bioróżnorodność. Widzimy tu po prostu korzyści dla terenów zielonych w Lesznie - dodaje Lucyna Gbiorczyk.

Efekty takich działań było widać już tok temu, gdy Leszno dopiero eksperymentowało z nowym sposobem zarządzania zielenią. Mimo upałów naturalnie rosnące trawy pozwalały na lepszą ochronę terenów zielonych. Tam, gdzie koszono je często – dochodziło do stepowienia trawników.

Latem mamy duże problemy z brakiem opadów. Gdy już są, to zwykle ulewne i nawalne.

- Od ubiegłego roku pracowaliśmy z fundacją Sędzimira i innymi samorządami to pełnego programu działań. To nie jest program, którego głównym celem są oszczędności na koszeniu, ale dbanie i tereny zielone, których mamy w Lesznie dużo. Faktycznie pozwala to oszczędzać, ale to tylko dodatkowa korzyść – dodaje L. Gbiorczyk.